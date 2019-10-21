ارتفاع عدد الطلاب في مدارس أبوظبي الخاصة لـ 271 ألفاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:ايمان سرور

ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة على مستوى إمارة أبوظبي من 155 ألف طالب وطالبة إلى 271 ألف طالب وطالبة، خلال الفترة التي رصدها التقرير الأخير لدائرة التعليم والمعرفة، ويغطي الفترة من عام 2009 وحتى العام الدراسي الماضي، بما يعادل 65% من إجمالي عدد الطلبة بالإمارة 73% من الطلبة المقيمين، و27% مواطنين.

ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الأمريكي 28%، والمنهاج البريطاني 23%، ومنهاج وزارة التربية والتعليم 19%، والمنهاج الهندي 18%، ومنهاج سابيس 5%، ومناهج أخرى 7%، وتشكل الزيادة 116 ألف طالب وطالبة خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى اعتماد الدائرة خمسة معايير أساسية لزيادة الرسوم الدراسية، تتضمن عدداً من المعايير الفرعية، وتتمركز بشكل رئيسي حول أداء المدرسة في تقارير «ارتقاء»، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية من حيث الرواتب والتنمية المهنية ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم ونسبة الموظفين من مواطني الدولة، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية.

وأكدت الدائرة، أنها تنتهج سياسة واضحة وشفافة لتنظيم الرسوم لكل من المدارس الخاصة وأولياء الأمور، للتأكد من أن الرسوم الدراسية تعكس نوعية التعليم، وأنها معقولة ومعتمدة من جانبها.