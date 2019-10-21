الداخلية التونسية: تصفية إرهابي "خطير" غربي البلاد

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، تصفية إرهابي خطير في جبل "السيف"، بمحافظة القصرين، غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إنه "في إطار تعقب العناصر الإرهابية بالجبال الغربية، تمكنت وحدات مشتركة بين الحرس الوطني والجيش التونسي من القضاء على عنصر إرهابي بجبل السيف".

وأشارت أن العنصر الإرهابي جزائري الجنسية ويدعى مراد بن حمادي الشايب المُكنى بـ(عوف أبو المهاجر)، وهو شقيق الإرهابي لقمان أبو صخر، القيادي في كتيبة (عقبة نافع)، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي قتل عام 2015."

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ووصفت الداخلية التونسية بن حمادي بأنه من "أخطر القيادات وأكثرها دموية".

وذكرت أنه شارك في عدة عمليات استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية منذ عام 2013.

وتواجه تونس منذ مايو/ أيار 2011 أعمالا ارهابية تكثفت سنة 2013، وأدت ال مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب خاصة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.