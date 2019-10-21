بمشاركة عربية.. ختام مهرجان "أولو دينيز" التركي الدولي للألعاب الجوية

موغلا/ علي رضا أكّير/ الخليج 365

اختتم مهرجان "أولو دينيز" الدولي للألعاب الجوية، الذي أقيم في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، الأحد، فعاليات نسخته الـ20.

وشهد اليوم الأخير من المهرجان، الذي شارك فيه 200 رياضي في مجال الطيران الشراعي من 70 بلدا، عروضا جوية مشوقة قدمها مظليوا جمعية الطيران التركية.

وعاش الحاضرون في قضاء فتحية بالولاية، لحظات مليئة بالإثارة، أثناء مشاهدتهم قفزات المشاركين المختلفة من جبل "بابا داغ"، وعروضهم البهلوانية في الجو، بينما استغل البعض الفرصة لتوثيقها عبر الهاتف.

كما تخللت فعاليات الأحد، الوقوف دقيقة صمت على روح المظلي الروسي، باويل تريشين، الذي قضى بعد سقوط مظلته أثناء إجراءه قفزة في إطار النسخة الحالية من المهرجان.

Advertisements

وقال منسق المهرجان، قدري توغلو، في بيان، إن فعاليات النسخة الحالية عرفت مشاركة 200 رياضي من 70 بلدا، منها إندونيسيا، وتونس، والجزائر، والبرازيل، والولايات المتحدة، وروسيا.

وأضاف توغلو، أن المهرجان شهد إجراء 12 ألف قفزة، وتقديم عروض كثيرة جدا، تعد الأصعب من نوعها في العالم.

وأشار إلى مساهمة المهرجان في تمديد الموسم السياحي شهرين بالمنطقة، وإلى رغبتهم في أن يستمر إلى غاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.