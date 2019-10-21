على حافة كل شي ..

صحيفة الخليج الإلكترونية أشعرت ! انك رغم السنين التي جمعتكم لا تثق بهم

‎ تشعر بالوحده في ازدحامهم

‎ ارتباك مطلق لايتوقف يتوالى ويتواصل بنتظام

‎لا تستطيع التركيز مشتت

‎تشعر بالظلام في النور

‎تحمل الكثير من الأجوبة لكنها عكس الأسئله المطروحة

‎أشعرت ! يوماً بأنك الأمان للجميع

‎وان الجميع لك هاويه ..

‎لاأحد يرغب بالإلتفات وانت تفقد التواصل

‎أشعرت ! بأنهم موجودون بقربك

‎لكنك لا تحتاجهم

‎تتلاشى بصمت رغم ثباتك أمامهم

‎لا تعلم لكنك تنوي النجاة

‎ لا تشعر بالارتياح بدون اسباب واضحه

‎إحساس موجع ولكنه واضح صريح يصعب

‎تجاهله

‎ضعفك لا يعني النهايه

‎الهاويه: الاستمرار بشيء لا تحتاجه

‎بداية الاشياء مرعبه

‎والنهايات مختلفه

‎لا ارغمك ولكن

‎الموت محتوم

‎الحياه اختيار

‎بقدر احتياجك للأشياء

‎يكون الوجع

‎لا تتنازل أرهق نفسك

‎لكن لا تموت دون محاوله ..

‎ ..السعادة تأتي

‎بقدر قتالك لأجلها..فأنها

‎تحتاج لحرب للحصول عليها. بقلم

سماح حامد انشر الخبر :

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