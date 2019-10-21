شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يعرض على ممثلي الكتل السياسية «خطة إنقاذ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأحد، ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، معتبراً أنه فات أوان الإصلاح، وداعياً إلى حكومة تكنوقراط محايدة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اجتماعاً وزارياً مصغراً، عقد برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية تعقد اليوم الاثنين في القصر الجمهوري.

كانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، أمس: إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية، وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.

وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية. وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد. كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

وجاءت بنود ورقة الحريري كما هو آتٍ:

- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.

- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار).

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.

- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة.

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار يجب طلب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً، والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.

- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.

- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.

- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.

- إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

- إعادة العمل بالقروض السكنية.

- قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أعلن ليل السبت الأحد استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، معتبراً أنه فات أوان الإصلاح، وداعياً إلى حكومة تكنوقراط محايدة، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي عقده شمال بيروت: «توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم»، لافتاً إلى أن حزبه «قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة».

واعتبر جعجع في حديث لتلفزيون الجديد اللبناني، أنه «فات الأوان والشارع أصبح بمكان آخر عن الإصلاحات التي يتحدثون عنها». وتابع: «يجب الذهاب إلى تركيبة أخرى، وحياة سياسية جديدة، وآلية تركيب الحكومات خاطئة»، كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تكون محايدة عن الأكثرية الوزارية والنيابية الحالية.

(وكالات)