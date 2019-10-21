سلطان يوجه بتوظيف 389 من خريجي الثانوية والجامعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتوظيف 389 من خريجي الثانوية والجامعات، بواقع توظيف 25 من خريجي الجامعات، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الحديقة الجيولوجية، بمنطقة الفاية بالمنطقة الوسطى، و32 خريجاً في مركز الحياة الفطرية في الذيد، و32 في مركز القرم بكلباء، وتخصيص 300 وظيفة حصراً لحملة الثانوية العامة، في مشروع حديقة سفاري الشارقة بالذيد.

كما وجّه سموه دائرة الموارد البشرية في الإمارة، بتزويده بملف حملة الثانوية العامة لدراسة إمكانية إيجاد فرص عمل لهم.

أعلن ذلك الإعلامي محمد خلف، المدير العام لإذاعة وتلفزيون الشارقة، أثناء تقديمه لبرنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، موضحاً أنه بالنسبة للدفعات الأربع التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، للفئات الست، التي حدد سموّه أنها تستحق الاستعجال في تعيينها؛ وهي: «الأيتام»، و«أبناء ذوي الدخل المحدود»، و«المطلقات»، و«الزوجة العائلة»، و«ذوو الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية 2018 - 2019»، و«أسر الشهداء من ذوي الدخل المحدود»، فإنه تم الانتهاء من إجراءات التعيين الخاصة بالمعينين ضمن الدفعة الأولى وعددهم 161 مواطناً ومواطنة وتم انتسابهم إلى برنامج تدريب خاص بالموظفين الجدد للارتقاء بمستواهم المهني.

وأضاف: بالنسبة للدفعات الثانية والثالثة والرابعة المعتمدة أسماؤهم للتوظيف، فقد تم صباح أمس مخاطبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التعيين ولمدة أسبوعين وسيتم التواصل معهم ابتداء من صباح اليوم الاثنين، لإنهاء إجراءات التعيين وسيتم تأهيل جميع المستهدف تعيينهم عن طريق دائرة الموارد البشرية بالشارقة.