الجيش التركي يحتل رأس العين السورية بعد انسحاب «قسد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل جرحى ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا، واحتلتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، ولقي 16 عنصراً من المقاتلين الأكراد مصرعهم وأصيب 3 آخرون، جراء «هجمات جيش الغزو التركي البرية والجوية والمدفعية» خلال 24 ساعة، وقتل جندي تركي، في وقت أخلت القوات الأمريكية بكامل أسلحتها ومركباتها قواعدها في شمال شرقي سوريا، وأجلي بعضها بالمروحيات، والبعض الآخر توجه نحو غرب العراق.

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الجيش التركي والفصائل الموالية له احتلوا، أمس الأحد، مدينة رأس العين بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها، وأشارت إلى أن «مجموعات قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من كامل مدينة رأس العين، إلى الحسكة».

وذكر مراسل فرانس برس، أن خمسين سيارة، بينها سيارات إسعاف، غادرت مستشفى في المدينة، يشكل خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة، وبين قوات «قسد» من جهة ثانية، لافتاً إلى أن ألسنة النيران تصاعدت من المستشفى بعد وقت قصير من انطلاق القافلة. وقال مصدر في «قسد» ل«العربية» إن تركيا خرقت وقف النار في شمال سوريا، مرجحاً انهيار اتفاق وقف النار مع الجانب التركي. وأعلن ريدور خليل لوكالة «أسوشيتد برس»، أن «قسد» «ستسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية بطول 120كلم الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل أبيض وبعمق 30كلم إلى داخل الأراضي السورية، مشيراً الى أن الإجلاء من رأس العين تم بالتنسيق مع الأمريكيين.

وقال الرئيس التركي أردوغان، أمس، إنه أبلغ وفداً أمريكياً ودول الاتحاد الأوروبي بأن هجوم سوريا سيستمر ما لم ينسحب المقاتلون الأكراد خلال الهدنة ومدتها 120 ساعة.

كما رصد مراسلو التلفزيونات أمس الأحد، تحرك العشرات من الشاحنات المتجهة إلى القواعد الأمريكية لإخلاء الأسلحة والمعدات. وخرجت شاحنات عسكرية من كل القواعد الأمريكية محملة بالأسلحة والأعتدة، واتجه بعضها إلى الشدادي ليتم إخلاؤه عبر المروحيات، والبعض الآخر إلى معبر فيشخابور للدخول إلى الأراضي العراقية. وتزامن ذلك مع تحرك مدرعات تقل جنوداً في إطار عملية المغادرة الشاملة للأراضي السورية. وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن كل القوات التي يبلغ عديدها نحو ألف جندي ستتوجه إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد عناصر تنظيم «داعش» وللمساعدة في الدفاع عن العراق.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أمس الاحد نقلاً عن إسبر أن الهدنة التي سعت إليها واشنطن في شمال شرق سوريا «صامدة» رغم وقوع مواجهات محدودة. كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن «تفاؤله» بالوضع في سوريا في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» بثت أمس الأحد. وقال «هناك معارك قليلة نسبياً، بعض القصف المتقطع بالأسلحة الخفيفة وبعض قذائف الهاون». ورفض اتهامات مفادها أن الاتفاق الأمريكي التركي يصب في مصلحة أنقرة. وعلق «أجرينا مفاوضات شاقة. توصلنا الى النتيجة التي أرسلنا الرئيس ترامب من أجلها».

من جهتها أعلنت «قسد» أمس الأحد عن مقتل 16 عنصراً من قواتها وإصابة 3 آخرين خلال 24 ساعة جراء الهجوم التركي براً وجواً ومدفعياً، وأشارت الى غارات وقصف على قرى رأس العين، ومواقع «قسد» في محور قريتي الحبش والشكيرية، ومحاور أخرى تم استهدافها بالسلاح الثقيل. واشارت الى استمرار الجيش التركي بحشد قواته على محور قريتي تل خنزير وعلوك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية ان عسكرياً تركياً قتل وأصيب آخر في تل أبيض شمالي سوريا في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لا تريد أن ترى أي مسلح كردي في المنطقة الآمنة بسوريا بعد هدنة الأيام الخمسة وأضاف: «سنبحث مع روسيا إخراج المسلحين الأكراد من منبج وكوباني» خلال محادثات في سوتشي الثلاثاء بين الرئيسين الروسي والتركي.

ودعت أنقرة واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لدى القوات الكردية لضمان انسحابها المنظّم من شمال شرقي سوريا، حسب ما أكد المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم كالين، لوكالة فرانس برس مضيفاً، أن تركيا لا نية لديها في «احتلال» هذه المنطقة الحدودية، أو للبقاء فيها إلى أجل غير مسمى. ونفى كالين ان تكون القوات التركية تعرقل خروج المقاتلين الأكراد، وقال ان كل الأحداث التي وقعت في المنطقة سببها وحدات حماية الشعب الكردية».

واتّهم كالين القوات الكردية باستخدام المحتجزين من أسرى «داعش» وعائلاتهم ك«وسيلة ابتزاز للحصول على دعم الغرب» وتعمّدت تحرير العشرات منهم في الأيام الأخيرة لزيادة الضغط الدولي على تركيا بهدف وقف هجومها.

وبحسب كالين، «قبض» الجيش التركي والمقاتلون الموالون لأنقرة على 196 عنصراً من تنظيم داعش كانت وحدات حماية الشعب الكردية «أطلقت سراحهم»، وقال «إنهم محتجزون في مكان آمن ولن يتمّ تحريرهم».

كما نفى كالين ان تكون أنقرة تسعى لتوطين اللاجئين السوريين على ارضها في المنطقة الآمنة على غير إرادتهم، وقال إن اللاجئين الذين سيختارون ذلك سيتمّ نقلهم إلى هذه المنطقة. وقال «لن نلجأ أبداً إلى وسائل قد تُرغم اللاجئين على الذهاب إلى أي مكان بشكل مخالف لرغبتهم أو ينتهك كرامتهم».

من جهة أخرى، دوَّت انفجارات عدة في القسم الشرقي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات السورية، صباح أمس الأحد، ما تسبب في وقوع خسائر بشرية، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وضربت الانفجارات في منطقة تل الزرازير بالقرب من حي السكري في القسم الشرقي من حلب، وتبين أنها ناجمة عن عبوات ناسفة. ويوجد في المنطقة التي ضربتها الانفجارات مقر لأجهزة النظام الأمنية، والتي فرضت طوقاً أمنياً فور وقوع الانفجارات. وتحدث المرصد عن سقوط قتلى لم يحدد أعدادهم. كما أن هوية الفاعلين لا تزال مجهولة.

(وكالات)