شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تغيث العائدين إلى الضالع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.

ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

وأعرب ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات والجهود الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته ..منوهين بأن «الهلال الإماراتي» كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الستة أشهر الماضية.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات، وتضمن الجانب الإغاثي تقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.

وفي أغسطس الماضي بعثت الإمارات طائرة شحن تحمل «14» طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم توزيعها على مستشفيات محافظة الضالع. وأوضح علي الكعبي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان في استقبال الطائرة بمطار عدن، أن شحنة الأدوية مخصصة لدعم مستشفيات محافظة الضالع، منوهاً بأن هذا الدعم يأتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.

وضمن مشاريع مساعدة النازحين الذين يعانون بطش الميليشيات الحوثية، أطلقت الإمارات في يونيو حملة إغاثة واسعة استمرت شهراً لدعم أهالي محافظتي تعز والحديدة النازحين. واستهدفت الحملة 23 ألف نسمة من الأسر النازحة ضمن البرنامج الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات في المحافظات المحررة والذي يشهد تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإيوائية. (وام)