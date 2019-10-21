طوفان لبناني يطالب بانتخابات مبكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات

امتلأت ساحات وسط بيروت في اليوم الرابع من الاحتجاجات بالمتظاهرين، من أمام السرايا الحكومية في رياض الصلح، حتى ساحة الشهداء، مروراً بشارع اللعيزرية، وصولا حتى الشارع المؤدي إلى بشارة الخوري، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية الخانقة،

فيما استمرت التظاهرات في مختلف المناطق شمالاً، وجنوباً، وبقاعاً، وفي مناطق جبل لبنان كافة، في حين طالب المتظاهرون، في بيان، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019. ودعوا إلى إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة. كما أكد البيان ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت، ونزل آخرون إلى الشارع في صور، والنبطية، وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً، وصولاً إلى بعلبك شرقاً.

وعلى جدران وسط بيروت حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك المتظاهرون شعاراتهم، وبينها «لبنان للشعب»، و«الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء».

وفي بيروت، انهمكت زلفا أبو قيس (27 عاماً) بتعليق أسماء النواب والوزراء على الأسلاك الشائكة التي تفصل المتظاهرين عن القوى الأمنية، وخلفهم السراي الحكومي. وقالت لوكالة فرانس برس «جميعهم يسببون الأذى أكثر من الأسلاك الشائكة»، مضيفة «انتهى الأمر، 30 عاماً في الحكم، وجميعهم سراق أتظاهر من أجل نفسي ومن أجل الناس».

وفي وسط العاصمة، ابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، وأغلبيتها تتضمن كلمات بذيئة، حتى أن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية.

وتطال الهتافات كل المسؤولين والنواب، رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، وصولاً إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيرهم كثر.

وفي طرابلس شمالي البلاد، عادت ساحة النور في طرابلس لتضيق بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للأنباء.

وفي مدينة صور جنوبي البلاد، حيث تعرض متظاهرون قبل يومين للضرب على أيدي مؤيدين لحركة أمل، خرج الناس مجدداً إلى الشارع هاتفين ضد السرقة، وداعين إلى إسقاط الحكومة. وفي البحر قبالتهم، تظاهر صيادو المدينة في مراكبهم وزوارقهم رافعين العلم اللبناني وسط الأغاني الوطنية.

وفي غضون ذلك، أصدر المتظاهرون بيانا رداً على الورقة الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة اللبنانية جاء فيه: «لا ثقة بإصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت. الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب». وحدد المتظاهرون مطالبهم في نقاط عدة:

الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية - تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى الخطوات التالية: إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل - إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل - تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.