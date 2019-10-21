أمير الكويت يحذر مما يجري في دول المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت:الحسيني البجلاتي

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أول تصريح له بعد عودته من رحلة علاج من الولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة أخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون في إطار التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي توارثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون.

وحث أمير الكويت،خلال استقباله، أمس الأحد، في قصر بيان على التوالي وفدين من مجلسي الأمة والوزراء لتهنئته بالشفاء وسلامة العودة، على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن من خلال العمل كأسرة واحدة.

وأكد الشيخ صباح الأحمد، على ضرورة «استذكار النعم التي مَنّ الله بها على الوطن، والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم». كما أكد على أهمية المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، إنه لا توجد أي بوادر لحل مجلس الأمة إثر الاستجوابين اللذين تم تقديمهما أخيراً.

وأكد الغانم، أمس، أن الاستجواب حق دستوري وأصيل للنائب، وعلى الوزير مواجهته وتفنيده، مشيراً إلى أن «حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ونحن من نلتقي به، ونتحدث معه، والأمور بكل تأكيد طيبة».

وبين أن الاستجوابات تقدم وفق الأطر الدستورية، وتواجه أيضاً وفق الأطر الدستورية باعتبارها حقاً دستورياً وأصيلاً للنائب، وعلى الوزير مواجهتها وتفنيدها، ومن ثم فإن الحكم عليها يعود لكل نواب مجلس الأمة.

وتساءل «هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها إشاعات حل مجلس الأمة قبل أن يبدأ دور الانعقاد إثر استجوابات قدمت، وأخرى ستقدم»، قائلاً إنها «أسطوانة مشروخة، ومرت علينا مرات عدة، وكثيرة».

وأكد الغانم أن إشاعات الحل وغيرها من الإشاعات «لن تأتي بنتائجها»، مبيناً أن هذا الأمر متكرر، ولا يقتصر على المجلس التشريعي الحالي.

ودعا النواب إلى مضاعفة جهودهم لوجود تحديات أهم، منها تحقيق طموحات الشعب الكويتي، خاصة أن المجلس في دور الانعقاد الأخير، وأن الشعب الكويتي يستحق منهم جهداً أكبر.

وكان النائب محمد هايف، تقدم بطلب استجواب الأسبوع الماضي لوزير المالية، وتقدم، أمس، النائب عمر الطبطبائي بطلب استجواب لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، من خمسة محاور.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، معرباً عن تأييده ودعمه لوزير المالية نايف الحجرف في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة به، وبقدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور.