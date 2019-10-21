شكرا لقرائتكم خبر عن غداً لناظره «إكسبو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

في نوفمبر عام 2013، كانت دولة الإمارات، على موعد مع إنجاز جديد، بفوزها بتنظيم معرض «إكسبو الدولي 2020»، ومن تلك اللحظة، حتى اليوم، تحولت دبي، تحديداً والإمارات عموماً، إلى خلية نحل لا تهدأ.

هذا الحدث الذي بدأ قبل 168 عاماً، واحتضنت معارضه وفعالياته، مدن كبرى في العالم، بعضها نجحت وتميّزت وأبدعت، وأخرى كانت أقل حظاً، لأسباب شتّى، تحول إلى منصة تعرض إنجازات البشرية في الإبداع والابتكار.

واليوم، تبدأ الإمارات، بالعدّ التنازلي، لانطلاق هذا الحدث التاريخي، الذي سيمتد لستة أشهر، تملأ بين جنباتها، الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية، والبنى التحتية، التي تقدّر بنحو 30 مليار درهم.

بين إكسبو لندن 1851 ودبي 2020، سلسلة من الحلقات والإنجازات، «إكسبو دبي» الذي انطلق بشعار من كلمات أربع، تلخّص سِفراً من الأعمال «تواصل العقول وصنع المستقبل». كلمات بسيطة لكنها تحمل في طياتها أعمق المعاني، فأن تتواصل العقول، في هذا الزمن الذي يتباعد فيه الناس بأفكارهم، ومعتقداتهم، وانتماءاتهم، حلمٌ تأمل جميع الشعوب من أقصى الأرض إلى أدناها، بتحقيقه.

فالموعد سيكون في «دانة الدنيا»، والوعد تنظيم دورة استثنائية، من معرض عريق يستقطب ملايين الزوار، خلال دوراته التي تعقد كل خمس سنوات.

اليوم مع بدء العد التنازلي، لعام واحد على انطلاق هذا الحدث العالمي، وتحديداً في 20 أكتوبر عام 2020، ستكون مئتا دولة، على موعد ليس للمشاركة في هذا الحدث فقط، بل الاطلاع على مسيرة إنجاز وطن؛ فدولة الإمارات ستكون حينها على مشارف الاحتفاء باليوبيل الذهبي عام 2021، ومسيرة 50 عاماً من الإنجاز والعطاء، ومسيرة متجددة شعارها الطموح والريادة.

وتكون الاستضافة احتفاءً عالمياً برؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون الإمارات، ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

ننتظر 25 مليون زيارة، معظمها من خارج الدولة، وهي أكبر نسبة زيارات دولية في تاريخ إكسبو الدولي، قبل أكثر من قرن ونصف القرن.

173 يوماً ستملأ نفوسنا بأكثر من 60 فعالية كل يوم، وتحثّ عقولنا وأفكارنا على الإلهام والإبداع والتأمل، لحياة أزهى وأنقى وأرحب.

عقول تتواصل.. ومستقبل أجمل تصنعه الإمارات.. غداً لناظره «إكسبو».

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