شكرا لقرائتكم خبر عن بيدبا القلم ودبشليم القارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما رأيك في هذه الصورة كمطلع للمبحث، ثم نأتي إلى صميم الموضوع؟ زعموا أن أحدهم كان في داره مطمئناً، وأهل بيته ينعمون بالسكينة في غفلة من حادثات الليالي، ذات ليلة ليس فيها قمر، ولا ما يفرح العمر، انقض عليهم مغول عصرهم، ففعلوا بهم ما تفعله السباع بالفرائس، وللتنكيل أطلقوا في كل زاوية من البيت العقارب والأفاعي، فلم يبق في البيت سليم من اللسعات واللدغات. يوم عزم الغزاة على الرحيل، قالوا لربّ الدار: دع العقارب والحيّات في بيتك، ولا تلمسها بسوء، ونحن نعطيك المال الذي تقوتها به. انتهى ما رواه بيدبا القلم لدبشليم القارئ.

لك ألاّ تصدق إذا كنت قد فاتتك الأخبار التي أتاك بها من لم تزوّد. اسمع ما قالته فرنسا للعراق: لديكم في سجونكم آلاف «الداعشيين»، احتفظوا بهم، وحافظوا على حياتهم، ونحن نجزل لكم العطاء بما يكفي معيشتهم وأكثر. هؤلاء كلهم شبان، في ريعان العمر والعنفوان وعلى العراق أن يرعى العقارب والأفاعي أربعين سنة، إذا كانوا في الثلاثين، وخمسين عاماً إن هم في العشرين. أقل شروط الانتماء إلى وادي الرافدين معرفة شعر المتنبي: «وقبول الأذى ورؤية جانيه غذاءٌ تضوى به الأجسامُ». «الدواعش» الذين لم يسلم منهم رضيع ولا طاعن في السن، لم يرعوا حرمة فتاة أو امرأة، على العراق أن يطهو لهم الأكل، ويغسل ثيابهم، ويوفر لهم أسباب الراحة، ويداوي ويعالج، وإلا صرخ الغرب: وااتفاقيتاه، واجنيفاه، واأسراه ! ويل لبغداد يومئذ إذا اكتشف صانعو «داعش» ومدربوها ومسلحوها، أن مجرماً مرتزقاً وقعت في طعامه ذبابة، أو غرّد الصليب الأحمر أن أحد أفراد العصابات المأجورة انخفضت في جسمه نسبة فيتامين «دي» أو ارتفع ضغطه. حينئذ يضاعف تفعيل الفصل السابع، ويغزى البلد ثانية وثالثة، ويطلق سراح آلاف «الدواعش»، وتعود القصة إلى فصلها الأوّل، وعلى الإرهاب عندهم المعوّل.

لهذا نقول: إن هذه الطرائق المعوجة في التفكير، المستهزئة بالشعوب، ولّى زمان انطلاء أحابيلها، فقد صحا الناس على أباطيلها، حتى لو هجمت القوة بكل أساطيلها. هذه إهانة للعقول واستهانة بالعرب، يتوهمون أن العالم العربي خلق لتنفيذ أوامرهم، وأنه طلباً للسلامة، سيظل إلى يوم القيامة، لا صقراً ولا عقاباً بل حمامة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإنصافية: من أتى بهم إلى الأرض العربية، عليه أن يستضيفهم في أرضه.

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