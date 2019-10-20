دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لخاتم ذكي للتحكم في هاتف الأيفون عن بعد ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت تسريبات مصورة لبراءة إختراع سجلت من شركة ابل في الولايات المتحدة، والتي كشفت عن تصميم لخاتم ذكي يمكن أن يدعم المستخدم في التحكم في هاتف الأيفون عن بعد.

براءة إختراع جديدة من ابل قدمت في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة، لجهاز يأتي بتصميم صغير الحجم يمكن إرتداءه في الإصبع، حيث تأتي الحلقة بتصميم الخاتم، مع معالج ذكي، وميكروفون، مع تقنية الإتصال اللاسلكي.

كما يأتي الخاتم الذكي بمستشعرات تعمل على إستشعار ورصد الحركة عبر اللمس على سطح الخاتم الذكي، كما يأتي الخاتم الذكي بحلقة جانبية للتحكم.

وتشير مخططات براءة الإختراع إلى أن الخاتم الذكي سيعمل مع هاتف الأيفون، لذا لن يعمل الخاتم الذكي بشكل مستقل، على أن يتميز الخاتم بنفس تجربة ساعة ابل Apple Watch المميزة بالإتصالات الخلوية.

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ومن المتوقع أن يدعم الخاتم الذكي التحكم في بعض وظائف هاتف الأيفون أو أجهزة الآيباد عن بعد، دون الحاجة إلى الوصول إلى الهاتف في البداية، أيضاً من المتوقع أن يدعم الخاتم الذكي الأوامر الصوتية أيضاً لمساعد Siri.

يذكر أن براءة إختراع ابل في الخاتم الذكي قد لا تصل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، أو قد تأتي تفاصيل جديدة عن تقنية ابل الجديدة في خاتم ذكي خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تسجل براءة إختراع لخاتم ذكي للتحكم في هاتف الأيفون عن بعد ظهر على التقنية بلا حدود.