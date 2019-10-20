تركيا.. تعزيزات من "الكوماندوز" تصل الحدود السورية

غازي عنتاب/ الخليج 365

وصلت تعزيزات جديدة من القوات الخاصة التركية (الكوماندوز)، الأحد، إلى ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد؛ لتعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن رتلا يضم حافلات تقل قواتًا من الكوماندوز، وصل إلى قضاء "إصلاحية" في غازي عنتاب، ثم توجه إلى ولاية "كليس".

وأشار إلى أن الموكب انتقل وسط تدابير أمنية مشددة إلى الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا في "كليس"، لتعزيز القوات التركية المتمركزة هناك.



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