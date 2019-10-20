دبلوماسي سعودي: نبحث عن فرص حقيقية للاستثمار في السودان

نازك شمام / الخليج 365

قال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، الأحد، إن بلاده تبحث عن فرص كبيرة وحقيقية للاستثمار في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "جعفر" مع وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال السفير السعودي، إن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان والسعي للاستثمار على مستوى الطاقة والتعدين.

ونقل رغبة شركة "أيكوبات"، التابعة لصندوق الاستثمار السعودي، في الاستثمار بالسودان في كل أنواع الطاقة البديلة.

كما أشار السفير إلى رغبة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بالاستثمار في الأراضي السودانية بقطاع المعادن بصورة عامة والذهب والحديد بشكل خاص.

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من جانبه، رحب وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، برغبة السعودية بالاستثمار في بلاده على مستوى المعادن والطاقة والبترول.

ودعا إبراهيم شركة "أرامكو" السعودية للاستثمار في قطاع النفط في البحر الأحمر، والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء بالأراضي السودانية.



والعام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض والخرطوم 8 مليارات دولار، بحسب غرفة التجارة السعودية.



وتعد الاستثمارات السعودية الأكبر من بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة تقدر بـ 11 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية سودانية.



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