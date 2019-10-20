دعما للحكومة ومطالب الثورة.. احتفالات لقوى التغيير بالخرطوم الإثنين

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الأحد، عن تنظيمها مسيرات واحتفالات بولاية الخرطوم، الإثنين؛ دعماً لحكومة الفترة الانتقالية، وللمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة.

بالمقابل، دعت أحزاب وقوى أخرى، بينها الحزب الشيوعي، إلى مليونية (احتجاجات) في الخرطوم الإثنين، بهدف "تصحيح مسار الثورة".

ويعود تنظيم الفريقين لفعاليات الإثنين لكونه يوافق يوم 21 أكتوبر/ تشرين أول 1964، الذي شهد إسقاط حكومة الفريق إبراهيم عبود، ليصبح هذا التاريخ ذكرى أول انتفاضة شعبية ضد نظام الحكم العسكري بالسودان.

وقال المتحدث باسم لجنة العمل الميداني لقوى التغيير، شريف محمد عثمان، في مؤتمر صحفي، إن قوى التغيير ستنظم مواكب جماهيرية وفعاليات في ستة أماكن بولاية الخرطوم.

وأوضح أن المواكب ستتوجه إلى أماكن الاحتفال المحددة في ساحة الحرية بالخرطوم وخمسة ميادين أخرى في مدينتي "بحري" و"أم درمان".

Advertisements

وأضاف عثمان أن تلك الفعاليات تستهدف دعم الحكومة الانتقالية، وتنفيذ مطالب الثورة، وبينها رحيل رموز النظام السابق من أجهزة الدولة، وحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، بزعامة عمر البشير.

وحكومة عبد الله حمدوك الحالية هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "وكذلك حث الحكومة في إنجاز ملف السلام، واستكمال لجان التحقيق في العنف ضد المحتجين، عقب 11 أبريل (نيسان) الماضي (عزل البشير)، وحادثة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم (في 3 يونيو/ حزيران الماضي)".

وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب عزل البشير، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس (المنحل حاليًا) إنه لم يصدر أمرًا بالفض.

وثمة ملفات عديدة ملحة داخلية وخارجية على طاولة السلطة خلال فترة انتقالية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلًا من الجيش وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.