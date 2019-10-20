رأسية الغامدي تهدي الفيصلي نقاط الحزم

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق الفيصلي انتصاره الرابع على التوالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما نجح في الفوز على الحزم 1-0، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة السابعة من المسابقة.

ونجح الظهير خالد الغامدي في تسجيل الهدف الوحيد لفريق الفيصلي برأسية في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز السابع.