أبها و #الفيحاء يكتفيان بالتعادل

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الخليج - حسن القبيسي
تقاسما أبها والفيحاء نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير سلطان بالمحالة ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث انتهى اللقاء بتعادلهما بهدف لمثله .
وسيطر أبها على الشوط الأول وتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 10 بواسطة لاعبة صالح ال عباس ، ولم يستطيع لاعبوه من إضافة أهداف آخرى رغم سيطرتهم على معظم مجريات الشوط الأول.
وفي بداية الشوط الثاني ألغى الحكم هدفاً لأبها بعد رجوعه للفار ، ودانت السيطرة فيه للفيحاء الذي استطاع تعديل النتيجة بفضل رأسية لاعبه “روني فرنانديز” في الد 58 من زمن المباراة ، وسحنت أكثر من فرصة خطيرة لإضافة هدف ثاني للفيحاء ، وطالب لاعبو أبها بضربة جزاء أثر ملامسة الكرة يد أحد لاعبي الفيحاء.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد أبها 8 نقاط في المركز التاسع والفيحاء 6 نقاط في المركز الثالث عشر .
وعقب نهاية اللقاء أوضح مدرب الفيحاء ” سيماو” أن فريقه اعتمد في الشوط الأول على الكرات الطويلة مما جعلت خطوط فريقه متباعدة ، وعدل ذلك بين الشوطين واستطعنا خلق فرص كثيرة واستشعر لاعبو الفريق أهمية نقاط اللقاء ، وكنا أقرب للفوز.
بينما أكد “الشابي” مدرب أبها أن لاعبوه لم يستغلو تفوقهم في الشوط الأول وتسجيل هدف ثاني وثالث ، وأضاف اجرى مدرب الفيحاء تغيير هجومي وكانوا افضل منا في الشوط الثاني .
وختم تصريحه بتساؤل عن الفار وهل هو يمشى لناس وما يمشى لناس آخرين ، مؤكد صحة هدف فريقه وعدم رجوع الحكم للفأر في ضربة الجزاء التي طالب بها فريق أبها في الشوط الثاني .
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