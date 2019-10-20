الوحدة وضمك يعلنان دعمهما لممثل الوطن في المهمة الآسيوية

صحيفة الخليج الالكترونية

في بادرة لافتة أعلن ناديا الوحدة وضمك عبر حساباتهم الرسمية على “تويتر” تضامنهما الكامل مع ممثل الوطن نادي الهلال في مهمته الأسيوية التي وصل فيها إلى مباراة الإياب للدور نصف النهائي بأفضلية التقدم بفارق ثلاثة أهداف على خصمه السد القطري في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وسيصل الهلال في حال تجاوزه مبارة الإياب إلى النهائي الآسيوي الثالث للبطولة الآسيوية بنسختها الجديدة التي لاتزال متمنعة على الأندية السعودية عدا اللقبين الوحيدين اللذين حققهما الاتحاد في العامين 2004 و 2005م.

وكان الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة والحالي للهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد استهل حملة التضامن مع ممثل الوطن عقب مباراة الذهاب أمام السد بإعلانه عبر حسابه الشخصي في “تويتر” أيضا عن دعمه لنادي الهلال ومكافأة لاعبيه بـ 200 ألف ريال لكل منهم حال تحقيق اللقب، بالإضافة إلى استعداده لحضور النهائي استجابة للجماهير الزرقاء التي تفاعلت معه عبر عدد من التغريدات التي شارك من خلالها في الاحتفال بوضع القدم الأولى في النهائي الآسيوي المرتقب.