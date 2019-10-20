التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أبها مع الفيحاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة أبها وضيفه الفيحاء، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وافتتح أبها التسجيل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعادل روني فرنانديز النتيجة للفيحاء في الدقيقة 58.
ورفع أبها رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما احتل الفيحاء المركز الـ 13 بعد أن وصل للنقطة السادسة بفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز الـ12.
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