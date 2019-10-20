متظاهرون لبنانيون: نحتاج إنسان يعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان بالسعودية

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمتظاهرين في لبنان يطالبون الحكومة وأصحاب القرارات في لبنان بإصلاحات اقتصادية كبرى وحرب قوية على الفساد لصالح البلاد، اقتداء بتجربة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية.

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وظهر متظاهر لناني في أحد الفيديوهات المتداولة بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول في لقائه بقناة العربي المحسوبة على الدوحة والتي يترأسها عزمي بشارة يقول نحتاج إلى إنسان يعمل مثل ما عمل محمد بن سلمان في السعودية من إصلاحات يشعر بها المواطن ويقضي على الفساد”.

واضطر حديث المواطن اللبناني عن الاقتداء بتجربة السعودية في الإصلاح والحرب على الفساد، مذيعة القناة المعروفة بتوجهها ضد المملكة، إلى إنهاء اللقاء سريعا لإيقاف كلام المواطن الذي أراد إكمال حديثه لإيصال رسالته.

في فيديو آخر ظهر مواطن لبناني بتظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس دعما لاحتجاجات الداخل قائلا “بدنا نعمل تجربة مثل اللي علمنا إياها بن سلمان في السعودية، بدنا نرجع الأموال المنهوبة، بدنا أموالنا المسروقة من الكبار هم وأولادهم، الشعب بده اليخوت والطائرات الخاصة تبعهن، إذا بدنا نعمل سياحة ونعيش برا، وهم بدهم يجو على بال مستريح من مال الشعب بدهم يفخفخوا، روحوا اشتغلوا بعرق جبينكم واعملوا اللي بدكم إياه”.