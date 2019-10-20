رئاسة الجامعة اللبنانية: تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة لوزراة الإعلام اللبنانية، الأحد، أن الجامعة اللبنانية أصدرت بيانًا تعلّق فيه الدراسة، وتؤجل الامتحانات إلى وقت لاحق، لم تحدده.
ويقول البيان: «نظرًا إلى الظروف التي يشهدها لبنان، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات إلى موعد لاحق، على أن تتم متابعة القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة على موقعها الرسمي. كما يتمنى من أهل الجامعة التعاطي مع الأحداث الراهنة بحس المسؤولية والوطنية الذي يعرفون به. مع التمنيات بدوام العزة والازدهار لوطننا الحبيب لبنان».
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