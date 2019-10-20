سوريا.. قسد تنسحب بشكل كامل من رأس العين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وحدات الحماية الكردية دمرت مواقع لها ضمن إجراءات الانسحاب انسحبت قوات سوريا الديموقراطية الأحد بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع التركية وناشطون سوريون، تنفيذاً لاتفاق تركي أميركي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر"، ووزعت الوزارة صورا للعملية. وينص الاتفاق على انسحاب تلك القوات من منطقة بعمق 32 كيلومتراً لم يحدد طولها. أخبار ذات صلة وأكدت قوات سوريا الديمقراطية السبت أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومتراً. لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومتراً من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.

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