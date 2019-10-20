اسماء السيد - دبي: تنطلق مساء الأحد احتفالات في الإمارات قبل عام من انطلاق اكسبو دبي 2020، في احتفالية "سنة لننطلق".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي في بيان "هذه الاحتفالات الاستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة الأخيرة من مسيرة تاريخية وإنجاز كبير ليس لدبي وحدها ولكن لدولة الامارات بأكملها".
وسيتم عرض عد تنازلي على واجهة برج خليفة، البرج الأعلى في العالم، في الساعة 20،20، بينما ستقوم المغنية الأميركية ماريا كاري والمغني الإماراتي حسين الجسمي باحياء الحفل.
وتعول دبي على اكسبو الذي تستضيفه بين تشرين الأول/اكتوبر 2020 ونيسان/ابريل 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.
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