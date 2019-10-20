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هذا الموضوع تويتر يجلب الثيم المظلم لتطبيق الأندوريد لدعم الهواتف المميزة بشاشات OLED ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة تويتر إصدار alpha جديد من تطبيق تويتر على منصة الأندوريد، يأتي بالثيم المظلم لدعم الهواتف المميزة بشاشات OLED بواجهة باللون الأسود لخلفية التطبيق.
يحاكي الثيم المظلم في واجهة تويتر على منصة الأندوريد نمط “Lights Out” الذي قدم في أجهزة iOS، حيث تتميز الواجهة باللون الأسود الغامر لدعم توفير الطاقة في الهواتف المميزة بشاشات OLED.
ويتوفر الثيم المظلم الجديد لواجهة تويتر على منصة الأندوريد في الواجهة البرمجية من إصدار alpha، حيث من المتوقع أن تنتهي شركة تويتر قريباً من إجراء الإختبارات النهائية على التطبيق قبل إطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين.
ومن المقرر أن يتوفر إصدار 8.19.0-alpha.03 من تطبيق تويتر بالثيم المظلم لشاشات OLED على منصة الأندوريد للتجربة من قبل المستخدمين.
يذكر أن الثيم المظلم الجديد لتطبيق تويتر يأتي الآن بتحسينات أفضل مع تغيير اللون الأزرق الذي لا يدعم تجربة مريحة لعين المستخدم بعكس اللون الأسود الغامر، ومن المتوقع ألا تختلف التجربة بين شاشات LDC وشاشات OLED أيضاً.
المصدر
هذا الموضوع تويتر يجلب الثيم المظلم لتطبيق الأندوريد لدعم الهواتف المميزة بشاشات OLED ظهر على التقنية بلا حدود.
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