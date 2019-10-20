دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Motorola تكشف عن شاشة LED ذكية بنظام أندوريد وحجم 75 إنش وجودة عرض 4K ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة موتورولا عن شاشة LED ذكية بنظام أندوريد وحجم 75 إنش وجودة عرض 4K، مع Gamepad لاسلكي، على أن تتوفر الشاشة في السوق الهندي اليوم بسعر 1686 دولار تقريباً.

قامت شركة موتورولا بإضافة إصدار جديد لسلسلة الشاشات الذكية بنظام الأندوريد، حيث تقدم الإصدار الجديد اليوم في شاشة بتقنية LED بحجم 75 إنش، وبنظام الأندوريد ودقة عرض 4K، كما تأتي الشاشة مع Gamepad للتحكم في الألعاب يدعم الإتصال اللاسلكي.

وتتميز شاشة 75SAUHDM بلوحات IPS بجودة عرض 4K بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، وHDR 10، وتتميز بسطوع 450 nits، كما تدعم زاوية عرض 178 درجة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz.

وتضم شاشة 75SAUHDM معالج CA53 رباعي الأنوية بسرعة 1 GHz، مع كرت شاشة رباعي الأنوية Mali450، مع ذاكرة عشوائية 2.25 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت.

كما تقدم موتورولا شاشة 75SAUHDM بنظام تشغيل Android 9 Pie وتدعم كلاً من تطبيقات NetFlix، واليوتيوب، و Hotstar، و Amazon Prime Video، إلى جانب مجموعة خدمات Google suite.

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أيضاً تدعم الشاشة متجر تطبيقات بلاي، حيث يمكن تحميل التطبيقات على الشاشة عبر المتجر، أيضاً يضم الجهاز مكبرات صوتية بقدرة 30W، كما يدعم تقنية Dolby Audio، و DTS Trusurround ، إلى جانب عدة أنماط في الصوتيات مثل الموسيقى، الرياضة، ونمط للأفلام.

أيضاً تأتي وحدة التحكم عن بعد في الشاشة بأدوات تحكم ذكية، مع أزرار مخصصة لخدمة NetFlix، ومتجر جوجل بلاي، واليوتيوب، ومساعد جوجل الإفتراضي، كما يأتي بميزة Chromecast مدمجة.

وللإتصال تأتي الشاشة بمجموعة من المنافذ تشمل 3 من منافذ HDMI، و2 من منافذ USB، مع مخرج Digital Audio ، ومدخل RF، كما تأتي الشاشة بوحدة GamePad مخصصة للألعاب.

المصدر

هذا الموضوع Motorola تكشف عن شاشة LED ذكية بنظام أندوريد وحجم 75 إنش وجودة عرض 4K ظهر على التقنية بلا حدود.