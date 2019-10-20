هذا الموضوع تسريبات تؤكد خطط هواوي لإطلاق نموذج 5G من سلسلة nova 6 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت شركة هواوي في العمل على تطوير سلسلة هواتف nova 6 القادمة، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن العملاق الصيني تخطط لدعم أحد نماذج nova 6 بميزة الإتصال بشبكات 5G.
مازال لدى شركة هواوي إصدار أخر من سلسلة هواتف nova 5، إلا أن اللمحات الأولى حول إصدارات العام المقبل رصدت مؤخراً على شبكة الإنترنت.
قدمت شركة هواوي أول إصداراتها من سلسلة nova 5 خلال شهر يونيو الماضي، وفي أحدث تسريبات إيفان بلاس التي نشرت اليوم، أكد على بدء تطوير سلسلة هواتف nova 6، كما أشار إلى أن هواوي ستقدم إصدار بتقنية 5G من هذه السلسلة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف nova 6 في النصف الأول من عام 2020، أيضاً من المرتقب أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف خلال الفترة القادمة.
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هذا الموضوع تسريبات تؤكد خطط هواوي لإطلاق نموذج 5G من سلسلة nova 6 القادمة ظهر على التقنية بلا حدود.
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