عاهل الأردن ورئيسة وزراء النرويج يبحثان المستجدات الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، الأحد، العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن لسولبيرغ، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية، تجريها الأخيرة للمملكة، تستمر ليومين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك الأردني عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج لبلاده في العديد من القطاعات التنموية.

Advertisements

وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الاجتماع إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

وفي سياق متصل، التقت سولبيرغ نظيرها الأردني عمر الرزاز، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.