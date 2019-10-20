ليبيا.. إنقاذ 196 مهاجرا غير نظامي في عمليتين منفصلتين

أنقذت البحرية الليبية 196 مهاجرا غير نظامي بالبحر المتوسط، في عمليتين منفصلتين، السبت والأحد، وفق بيان لها.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس (يتبع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، إن "جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي تمكن فجر الأحد من إنقاذ 107 مهاجرين غير نظاميين".
وأوضح أن بين المهاجرين رجال ونساء وأطفال ينتمون لجنسيات إفريقية (لم يحددها) كانوا في قوارب مطاطية في عرض البحر منطلقين من مدينة زوارة الليبية في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.
وأشار إلى أنه جرى نقلهم عبر الحافلات من ميناء طرابلس البحري إلى مراكز الإيواء.
كما أعلنت البحرية الليبية، في بيان بصفحتها على موقع "فيسبوك"، إنقاذ قارب مطاطي يحمل 89 مهاجرا غير نظامي، بينهم 16 امرأة و طفلان، السبت.
وأشار إلى أن البحرية تحركت عقب تلقيها نداء استغاثة من القارب، والذي كان على بعد حوالي 75 شمال شرقي مدينة الخمس (غرب).
وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول كثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.
وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
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