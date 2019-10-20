الأردن.. فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات الصفدي ووزير ألماني

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

تصدرت القضية الفلسطينية والأزمة السورية، مباحثات أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة في الخارجية الألمانية، نلز أنين، في لقاء جمعهما، الأحد، بالعاصمة عمان.

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية، غير محددة المدة، للوزير الألماني إلى المملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، أكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي.

كما بحثا خطوات البناء على مخرجات لقاء القمة الذي جمع ملك الأردن عبدالله الثاني، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، متصف سبتمبر/أيلول الماضي، لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، حذر الصفدي، من "خطورة استمرار حال الجمود في العملية السلمية خصوصا في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل".

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وثمن الصفدي، موقف ألمانيا الداعم لحل الدولتين، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، الذي أسهم في مواجهة أزمتها المالية والتأكيد على أهمية استمرار دورها.

واستعرض الصفدي و"أنين"، التطورات في الأزمة السورية وسبل تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي لها ومعالجة ما أنتجته الأزمة من تبعات.

وفي وقت لاحق، أعلنت الخارجية الأردنية، في بيان منفصل، أن الوزير الصفدي التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في العاصمة عمان.

وأشارت إلى أن الصفدي وأبو الغيط بحثا سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي وخدمة المصالح والقضايا العربية.

فيما لم تذكر الوزارة، في بيانيها، موعد وصول الوزير الألماني وأبو الغيط للمملكة، ومدة زيارتهما لها.

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