ترامب: جنودنا لا يتواجدون بمناطق الاشتباك في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق الاشتباك أو وقف إطلاق النار بسوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر "تويتر"، حول الاتفاق التركي - الأمريكي بشأن "منح فاصل لعملية نبع السلام من أجل خروج تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي من المنطقة الآمنة في غضون 120 ساعة".

ونقل ترامب عن وزير الدفاع الأمريكي أن وقف إطلاق النارصامد ويسير على ما يرام، وأن "هناك اشتباكات صغيرة تنتهي بسرعة.. ويتم نقل الأكراد إلى مناطق جديدة".

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ولفت إلى أن القوات الأمريكية لا تتواجد في مناطق الاشتباك أو وقف إطلاق النار، مضيفا أنه "تم تأمين النفط".

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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