شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط 450 حزمة «قات» داخل مركبة دون لوحات وفرار قائدها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت فرق البحث بشرطة محافظة العارضة بجازان، أمس السبت، من إحباط محاولة تهريب 450 حزمة قات محملة على سيارة “شاص”، فيما لاذ قائدها بالفرار.
وكانت قوات الأمن قد اشتبهت في مركبة منزوعة اللوحات يقودها شخص، تحمل مجموعة أكياس في صندوقها الخلفي، وعليه جرى إغلاق الطرق الفرعية والتضييق على قائدها، إلا أنه تمكن من الهرب من الموقع.
وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على 15 كيسا بداخل كل منها 30 حزمة من “القات”، لافتة إلى أنه جرى التحفظ على المركبة التي عمد صاحبها على نزع لوحاتها وطمس أرقام هيكلها.
كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. ضبط 450 حزمة «قات» داخل مركبة دون لوحات وفرار قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.