بسبب منشور على "فيسبوك".. مقتل 4 أشخاص في بنجلاديش 

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الأحد 20 أكتوبر 2019
الخليج 365
قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين اليوم الأحد في اشتباكات مع الشرطة في بنجلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على "فيسبوك".
وحسب "رويترز" اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة داكا إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على "فيسبوك" تضمن ازدراء للنبي محمد.
وقال سركار محمد قيصر مسؤول الشرطة في بولا "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة مما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".
وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك. وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.
ويعيش في بنغلاديش، نحو 168 مليون نسمة نحو 90% منهم مسلمين.
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