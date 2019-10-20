الإمارات تفرج عن أرصدة إيرانية









اسماء السيد - نصر المجالي: على طريق تحسين العلاقات التي تشهد تطورا ملحوظا في الأوان الأخير، واتساقا مع الاتصالات السياسية والأمنية، أفرجت دولة الإمارات عن 700 مليون دولار من الارصدة الايرانية لديها.

وقال أكبر تركي عضو مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، إن العلاقات مع الامارات في مجال العملة الاجنبية قد تحسنت، كما تم استئناف عمل الصيارفة الايرانيين في إمارة دبي.

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وأشار الى أن الامارات تعتبر نفسها سويسرا الشرق الاوسط، غير أن التجارة والمصرفية والطاقة وقطاع الطيران بهذا البلد ترتبط بالأمن، وهو ما يتعزز بعلاقات مع إيران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الاثنين الماضي إن علاقات إيران مع الإمارات تحسنت، وأبدى استعداد بلاده للحوار مع السعودية.

وقال روحاني في مؤتمره الصحفي السنوي في طهران إن إيران والإمارات تبادلتا الوفود والزيارات مؤخرا، وأشار إلى أن وفودا ومسؤولين إماراتيين زاروا إيران مؤخرا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التحسن.

