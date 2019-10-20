تركيا تسمح للإرهابيين المصابين في رأس العين بمغادرتها

رأس العين/الخليج 365

سمح الجيش التركي، لإرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" المصابين بمغادرة مدينة رأس العين، بعد حصارها، في إطار التفاهم مع الولايات المتحدة الذي ينص على انسحابهم خلال 120 ساعة.

وبحسب مراسل الخليج 365 في رأس العين، بدأت بعد ظهر أمس السبت سيارات الصليب الأحمر وبعض السيارات المدنية بنقل الإرهابيين المصابين.

وأشار مراسل الخليج 365 لنقل العشرات من سيارات الصليب الأحمر والمدنيين الجرحى عبر الممر الذي فتحته القوات التركية في مدينة رأس العين بعد حصارهم.

وتوجهت سيارات جرحى الإرهابيين إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة.

Advertisements

ولفت مراسل الخليج 365 أنّ السيارات نقلت اليوم الجرحى من داخل المنطقة المحاصرة برأس العين، مبينا أنّ السيارات كانت مظلّلة أو تم تغطية زجاجها بالجرائد.

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.