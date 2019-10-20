مصرع مواطنة دهسًا ببيشة

صحيفة الخليج الالكترونية لقيت مواطنة ليلة أمس مصرعها دهسًا أمام مرأى ذويها أثناء عبورها أحد الشوارع المظلمة بمخطط جنوب المحافظة. وبحسب المصادر فقد تعرضت مواطنة ليلة أمس في أحد شوارع مخططات جنوب مدينة بيشة للدهس من مركبة يقودها شاب وأمام مرأى من أفراد أسرتها مما تسبب بوفاتها، وسط موجة استياء من ذويها ومرتادي الطريق في التأخر بإنارة الشارع المظلم بالرغم من تركيب الأعمدة منذ قرابة العام إلا أن الإنارة متوقفة، وهي بالتأكيد ساهمت في وقوع مثل هذا الحادث. انشر الخبر :

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