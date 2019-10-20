انطلاق مسابقة الكاتب المميز بتعليم عسير

فافي الألمعي

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات ، تنفيذ مسابقة ( الكاتب المميز ) لطلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى نواتج التعلم في معايير خط النسخ، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم الخط، وتنمية مهارات الطلاب والطالبات على رسم الحروف بطريقة صحيحة، وإذكاء روح التنافس بين المستهدفين، لافتا إلى أن آلية التنفيذ تتمثل في اختيار نصوص تحتوي على قيم إسلامية ووطنية ومهارات كتابية، وتدريب الطلاب على الإمساك بالقلم بالطريقة المثلى، والعمل على نشر ثقافة المسابقة.

وأضاف الجوني أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ المسابقة، وتحكيمها، وإعلان الفائزين والفائزات وتكريمهم .

يذكر أن مدة تنفيذ المسابقة على مستوى المدرسة أسبوعان، وفي كل أسبوع يتم إنجاز ثلاثة نماذج، اعتبارا من الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري إلى نهاية الفصل ، وبواقع 50% من المدارس الابتدائية على أن يتم التوسع في المشروع مستقبلا