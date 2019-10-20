بلدية بارق تواصل معالجة التشوه البصري وتزيل ١٥٠٠ملصق دعائي

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الخليج - سلمى القحطاني
أتلفت بلدية بارق نحو ٥٠ طن من النفايات خلال اليومين الماضيين , وذلك ضمن جهودها الميدانية اليومية في #حملة معالجة_التشوه _البصري في المحافظة , والمراكز التابعة لها .
كما أزالت ١٥٠٠ ملصق دعائي, و٢٠ لوحة مخالفة أوضح ذلك رئيس بلدية بارق أحمد البارقي , مبينا بأن قسم الخدمات بالبلدية يواصل أعماله اليومية في حملة معالجة التشوه البصري, ونظافة الشوارع العامة, وإعادة أعمال الدهانات للأرصفة الوسطية , و إزالة اللوحات الدعائية المخالفة .
و أشار إلى استمرارية جهود البلدية في أعمال النظافة العامة اليومية للقرى , و الأحياء وللحدائق العامة, و المنتزهات الطبيعية وتسوية الحفر على الطرق و طمس الكتابات المشوهة للمنظر العام , إضافة الى صيانة الأرصفة , و استبدال أعمدة الإنارة التالفة و صيانتها .
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