أمانة عسير تعلن عن طرح فرص استثمارية جديدة

سلمى القحطاني

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات عدداً من الفرص الاستثمارية متعددة الأنشطة أمام المستثمرين، ورجال الأعمال وسيدات الأعمال، في عدة مواقع متميزة للاستثمار، أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبيناً بأن هذه المشاريع عبارة عن تدوير ملابس “الحاويات الذكية لتدوير الملابس المستعملة في مواقع متفرقة، ومدة العقد ستكون 5 سنوات ومشروع مدينة العاب، و انشاء وتشغيل وصيانه مدينة العاب بطريق الملك عبد الله على مساحة 2496م2 لمدة 15سنة إضافة الى إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط آل غليظ على مساحة 8536 م2 ولمدة 25 سنة , وإنشاء وتشغيل وصيانة بوفية بمشي طريق المطار الجديد مقابل فندق الملقا بمساحة 12م2 ولمدة 7 سنوات , وتشغيل عدد 2 جسور معلقة على امتداد طريق الملك فهد و بمدة عقد تصل الى 5 سنوات.

و نوه الحميدي الى ان على الراغبين في المشاركة الاطلاع على الشروط , والمواصفات لتلك المواقع و الدخول على بوابة بلدي أو من خلال تطبيق “فرص” للتقدم على الفرص المتاحة ، فيما سيتم التواصل من خلال إدارة التسويق لكافة المستثمرين والمهتمين بهذه القطاعات والأنشطة .

مؤكدا بأن أمانة عسير تسابق الزمن في اعتماد أفضل المشاريع الداعمة للبنية التحتية في المنطقة و ذلك من خلال وكالة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات و التي تقوم بطرح العديد من المشاريع التنموية التي سترى النور قريباَ وسيكون لها أثرا كبيراًفي تطور المنطقة، وتحقيق تطلعات المواطنين في توفير الخدمات والارتقاء بمنجزات التنمية .

واعرب الحميدي عن شكره للقيادة الرشيدة ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمهم اللامحدود في اعتماد هذه المشاريع، والتي ستعود بالفائدة الاقتصادية و التنموية على المنطقة في كافة المجالات الخدمية , والاستثمارية .

الجدير بالذكر فإنه تم تحديد موعد العطاءات يوم الأربعاء الموافق 30/3/1441ه وسيكون موعد فتح المظاريف يوم 1/4/1441 ه بمقر الوكالة العامة للاستثمارات بالأمانة .