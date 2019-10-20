مريض يبتكر تطبيقا ذكيا لعلاج ضغط الدم

الأحد 20 أكتوبر 2019

ضغط الدم

متابعات_الخليج 365

تمكن مريض عجز طبيبه عن تحديد سبب إصابته بارتفاع ضغط الدم من ابتكار تطبيق هاتف ذكي، ونجح في التوصل إلى كيفية علاج حالته بنفسه.



وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن كاميرون إليوت من مانشستر علم بإصابته بارتفاع ضغط الدم الذي يعرضه لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية عام 2016، وقال له طبيبه إن السبب هو الإفراط في تناول الأملاح ونصحه بتقليل استهلاكه الملح، لكن لأن كاميرون الذي يعمل محلل بيانات كان يتبع نظاما غذائيا قليل الأملاح بالفعل، قرر أن يبتكر طريقة مذهلة لمعرفة ما يحدث له على وجه الدقة.

قام كاميرون في البداية بتسجيل قراءات ضغط دمه يوميا، وقارنها بمستويات التوتر وجودة النوم وجرعات الملح والوزن والنشاط الجسدي وعوامل أخرى لمعرفة السبب الحقيقي وراء مشكلته الصحية المزمنة. وبعد مرور شهر وضع نتائجه على رسم بياني ووجد أن السبب الحقيقي لإصابته بضغط الدم المرتفع هو "التوتر وقلة النوم". وبناء على ذلك اتخذ كاميرون الإجراءات اللازمة واتبع أسلوب حياة أكثر صحة، وخلال شهر أصبح ضغط دمه في معدله الطبيعي.

والآن يرغب كاميرون في أن يتمكن الأشخاص الآخرون من اتباع الطرق نفسها لمراقبة ضغط دمهم وأساليب حياتهم من أجل الحفاظ على صحتهم، فقام بإطلاق تطبيق هاتف ذكي BP Owl يعتمد على طريقته في تحليل البيانات، لمنح الأشخاص طريقة بسيطة لتحديد جوانب حياتهم والأسباب الحقيقية لإصابتهم بارتفاع ضغط الدم، الذي عادة ما يطلق عليه "القاتل الصامت".

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وأوضح كاميرون للصحيفة أن ما يميز التطبيق هو البساطة وسهولة الاستخدام، فكل ما عليك القيام به هو تسجيل ما تقوم به وما تشعر به، وسيقوم BP Owl بالباقي.

وأضاف أنه خلال 30 يوما من استخدام تطبيق BP Owl ستجد الإجابة عن سبب إصابتك بارتفاع ضغط الدم، والبدء في اتخاذ الخطوات المناسبة لعلاجه. وقال: "هدفنا مساعدة الناس على الحفاظ على صحتهم بأنفسهم، نرغب في منحهم الأدوات اللازمة لهزيمة ارتفاع ضغط الدم بصورة طبيعية".

ويساعد في تطبيق BP Owl إخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية د.لوتز كراوشار من جامعة بيليفيلد في ألمانيا. وقال عنه "التطبيق خطوة كبيرة تجاه العلاج الوقائي الشخصي، وهو شيء يعجز الأطباء حاليا عن تقديمه، إذ يعتمد الأطباء المتخصصون على التجارب السريرية كأساس لنصائحهم للمرضى".

وأوصى بأنه على الرغم من أن استخدام التطبيق الجديد مفيد، إلا أنه من المهم الحذر جيدا من استبدال نظام الرعاية الصحية العادي بالتطبيقات، في جميع الأحوال إذا شعرت بتغيير في ضغط دمك أو صحتك بصفة عامة ينبغي استشارة الطبيب أولا.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أكبر مسبب وفاة في العالم، إذ يتسبب في وفاة ما يقدر بـ10.4 مليون شخص سنويا.