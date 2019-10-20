دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي ستطلق عشرة هواتف تدعم الجيل الخامس خلال العام المقبل

صرح المدير التنفيذي لشركة شاومي الصينية Lei Jun بأن شركته تخطط لإطلاق 10 هواتف جديدة داعمة لشبكات الجيل الخامس خلال العام القادم 2020 وفقاً لوكالة رويترز.

حيث جاء تصريحه اليوم الأحد خلال مؤتمر الإنترنت العالمي المقام في المدينة الصينية Wuzhen، والذي أشار فيه إلى المنافسة المحلية التي تتواجهها الشركة من منافستها العملاقة هواوي، حيث قامت بإطلاق هاتفها Mi 9 Pro الداعم لشبكات الجيل الخامس في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

موضحاً بأن الطلب على الهاتف قد فاق توقعات الشركة وأدى إلى مشاكل في التوريد نظراً للطلب الكبير، وبالتالي ستقوم الشركة بتوفير هواتف داعمة للجيل الخامس خلال العام القادم من كافة الفئات (المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة) السعر.

كما وقال Jun بأن المصنعين قلقون من كساد مبيعات الجيل الرابع من الهواتف خلال العام القادم، لكن تصنيعها يجب أن يتم ليس هنالك مفر، فيما عبر عن أمله في أن تقوم شركات الاتصالات والمشغلين بتسريع عمليات توسيعها وتغطية المناطق بشبكات الجيل الخامس.

والجدير بالذكر أن شاومي احتلت 11.8% من سوق هواتف الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري بينما كانت تحتل 13.9 في العام السابق له؛ وفقاً للإحصائيات المالية للشركة، وذلك بسبب زيادة المنافسة من قبل الشركات المحلية المصنعة للهواتف في السوق.

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المصدر

رويترز

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