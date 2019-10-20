دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في الإصدار التجريبي من macOS ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت تسريبات مصورة لجهاز ابل المرتقب MacBook Pro بحجم 16 إنش الذي ظهر في الإصدار التجريبي 10.15.1 من macOS، حيث يتميز جهاز MacBook Pro باللون الفضي والرمادي الفاتح، مع بعض التغييرات في التصميم.

أشار تقرير المحلل Ming-Chi Kuo سابقاً إلى خطط ابل للإعلان لاحقاً عن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، ومن جديد يظهر الجهاز في الإصدار التجريبي 10.15.1 من macOS.

وتشير التسريبات إلى أن جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش يدعم دقة عرض 3072 في 1920 بيكسل، كما يأتي بالجيل التاسع من معالجات إنتل Coffee Lake حيث من المتوقع أن يضم 8 أو core i9.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق جهاز MacBook Pro بتصميم وآلية جديدة للوحة المفاتيح، تقدم من خلالها ابل معالجة للمشاكل التي ظهرت في الإصدارات السابقة التي تضم لوحة butterfly.

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كما يأتي التغيير الأكبر في تصميم MacBook Pro بحجم 16 إنش في تصميم الشاشة، التي تتميز بقطر أكبر بفضل الإطارات الأنحف، كما تشير التسريبات أن الشاشة تأتي بتقنية Mini-LED.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم تقنية Mini-LED في شاشات الأجهزة العام المقبل، لذا قد نشهد إنطلاق هذا الإصدار في خريف العام المقبل لتقدم ابل MacBook Pro بحجم 16 إنش بالتصميم والحجم الجديد.

المصدر

هذا الموضوع رصد جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في الإصدار التجريبي من macOS ظهر على التقنية بلا حدود.