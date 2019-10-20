تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة علقت مع طفلها في أحد شوارع بيروت في لبنان، التي تشهد مظاهرات احتجاجية على الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وفي الفيديو المتداول، أُصيب الطفل بحالة من الخوف بسبب التزاحم حول سيارة الأم، التي قالت من جانبها للمتظاهرين: «ابني خايف من الازدحام والتظاهر»، فما كان من المتظاهرين إلا أن بدأوا يغنون ويرقصون للطفل على أنغام أغنية «baby shark».
كانت هذه تفاصيل خبر كيف رد المتظاهرون في لبنان على أم قالت لهم: «ابني خائف»؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.