كيف رد المتظاهرون في لبنان على أم قالت لهم: «ابني خائف»؟ (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة علقت مع طفلها في أحد شوارع بيروت في لبنان، التي تشهد مظاهرات احتجاجية على الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وفي الفيديو المتداول، أُصيب الطفل بحالة من الخوف بسبب التزاحم حول سيارة الأم، التي قالت من جانبها للمتظاهرين: «ابني خايف من الازدحام والتظاهر»، فما كان من المتظاهرين إلا أن بدأوا يغنون ويرقصون للطفل على أنغام أغنية «baby shark».