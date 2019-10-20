دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الكويت تصدر قرارًا جديدًا بشأن تحويل الإقامة وترتيب أوضاع العمالة الوافدة

أوقفت الكويت تحويل إقامة الأبوين المقيمين في البلاد على كفالة أبنائهما.

وقررت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت، منع الآباء المقيمين من تحويل إقاماتهم على كفالة أبنائهم، بحسب مصدر تحدث لجريدة القبس الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها، إن الزوجة المقيمة على كفالة زوجها، عليها مغادرة البلاد عند تقديم زوجها استقالته من عمله ومغادرته البلاد، لافتة إلى أن الأمر عينه ينطبق على الزوج المقيم في البلاد على كفالة زوجته.

كما يوقف القرار الجديد تحويل إقامة الأبوين على أحد أبنائهما المقيمين في البلاد، وهو ما كان معمولاً به قبل أسبوع فقط، حيث سجلت إحصائيات شؤون الإقامة قيام العديد من الآباء بتحويل إقاماتهم على أبنائهم، بينما يعيد القرار الجديد بشأن تحويل الإقامة ترتيب أوضاع العمالة الوافدة المسجّلة نظاميًا؛ حيث حصر تحويل إقامة الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته فقط بشرط عدم استقالة أي منهما من عمله.

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