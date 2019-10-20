وزير داخلية لبنان السابق لـ"الوطن": رحيل الحكومة قد لا يرضي المحتجين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

توافد اللبنانيون إلى العاصمة "بيروت"، صباح اليوم، بالإضافة إلى عدة مدن أخرى استكمالا للاحتجاجات التي بدأت قبل أيام قليلة مطالبة بالتغيير السياسي وتحسين ظروف المعيشة.

وقال وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق، لـ"الوطن"، إن الاحتجاجات الحالية هي الأشرف في تاريخ لبنان، وهي الأشرف من الاستقلال، كونها خرجت من أجل مطالب مشروعة لا تعبر عن أي سياسي.

وأضاف عضو مجلس النواب اللبناني أن هذه الاحتجاجات لا تعبر عن حزب سياسي أو موقف سياسي، وإنما تعبر عن كل اللبنانيين واحتياجاتهم، وأتصور أن أي إجراء عادي لن يكون هو المسار الصحيح للتعامل معها.

وشكك المشنوق في أن تكون استقالة الحكومة أو رحيل الحكومة حلا يرضي المتظاهرين، قائلا: "عندي شكوك في ذلك، الحل لهذه الاحتجاجات يتطلب إجراءات استثنائية، ما لم يتحدد بعد الإجراءات التي يمكن أن ترضي المحتجين".

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