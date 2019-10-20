الدفاع العراقية: مقتل جندي عراقي وعنصرين من داعش غربي كركوك

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهما قيادي في التنظيم، بمحافظة كركوك (شمال).

وذكرت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك، تمكنت من قتل إرهابيين إثنين في منطقة عريشة (بقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك)".

وأوضح البيان، أن العملية تمت بعد نصب كمين محكم للعنصرين، وتبين أن أحدهم هو ما يسمى مسؤول الحسبة لـ"داعش".

وأشارت الخلية، إلى تعرض القوات العراقية الى نيران غير مباشرة، ما أدى الى مقتل أحد المنتسبين لها، بين ناحيتي الرياض والرشاد، غربي كركوك.

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وفي سياق آخر، قال مصدر أمني للأناضول، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارة لشرطة النجدة على جسر ليلان، جنوبي محافظة كركوك".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار أسفر عن إصابة منتسب بجروح خطيرة".

وبيّن أنه "تم نقل المنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد المناطق الغربية والجنوبية من محافظة كركوك، أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر "داعش".

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال)، والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

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