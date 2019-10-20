لبنان.. جعجع يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأحد، رئيس الحكومة، سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، على خلفية تصاعد الأحداث في البلاد .

جاء ذلك في حديث لقناة الجديد اللبنانية، حيث أعلن كذلك توقعه باستقالة وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي، حليفه في الحكومة.

وكان جعجع قد أعلن السبت استقالة وزراء حزبه الأربعة من حكومة الحريري، مرجعا ذلك إلى "فقدان الثقة بالطبقة السياسية، وعدم رغبة مكونات الحكومة في الإصلاح الجدي الفعلي".

وطالب جعجع الحريري بتشكيل "حكومة مختلفة تماماً لأن الحكومة الحالية عاجزة"، مضيفا بأن الأحداث المتلاحقة "أثبتت أن الحكومة (الحالية) لا تستطيع فعل شيء".

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ورأى أن "الأوان قد فات للحديث عن إصلاحات"، ومن ثم فإنه من الضروي "الذهاب إلى تركيبة أخرى وحياة سياسية جديدة".

وفي وقت سابق، نفى أمين سرّ "الحزب التقدّمي الإشتراكي"، ظافر ناصر، في تصريح لوكالة الخليج 365، نيّة الاشتراكي الاستقالة من الحكومة، قائلًا:" لن نستقيل ونحن نُناقش الورقة الاقتصاديّة التي تقدّم بها الحريري".

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 رسميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.