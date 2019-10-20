تل أبيض السورية.. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم زرعه "ي ب ك" الإرهابي

تل أبيض (سوريا)/ الخليج 365



أصيب 3 مدنيين بينهم طفل، إثر انفجار لغم زرعه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، في منزلهم بمدينة تل أبيض، شرق نهر الفرات في سوريا.



وفي حديثه للأناضول، قال المواطن السوري أبو أحمد، إن 3 مدنيين بينهم طفل، أصيبوا بجروح إثر انفجار لغم، كان تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" زرعه في ساحة منزله قبيل انسحابه من المدينة.



وأوضح أبو أحمد، أن التنظيم الإرهابي قام بتلغيم المنازل، والمحلات التجارية والطرق في تل أبيض، قبيل انسحابه منها.



وأشار إلى إصابة شقيقه وأحد أولاده في الانفجار.

وبيّن أن سكان المنطقة يخشون العودة إلى منازلهم بسبب الألغام التي زرعها "ي ب ك/بي كا كا".



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وعقب الانفجار، نقلت الفرق الطبية التابعة للجيش الوطني السوري، المصابين إلى أحد المشافي القريبة.



وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق العملية مؤقتًا، وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب العناصر الإرهابية في ظرف 120 ساعة.

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