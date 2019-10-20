اليمن.. حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء يعلن مقاطعة الحوثيين

اليمن/ الخليج 365

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، مقاطعته لمجالس الحوثيين السياسية، على خلفية إفراج الأخي عن 5 معتقلين بتهمة محاول اغتيال مؤسس الحزب، الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.

وحسب موقع الحزب (الموتمر نت)، عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (أعلى سلطة في الحزب) اجتماعا لها باصنعاء، برئاسة الشيخ صادق أمين أبوراس، رئيس الحزب، خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية.

وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفتها عملية إطلاق المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة، الذي استهدف الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة.

وأضافت أن قضية المتهمين "إرهابية" منظورة أمام القضاء، وأن المتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية".

وتابعت "إزاء ذلك، أقرّ المؤتمر الشعبي العام، مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين)، ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى"، دون تحديد زمن للمقاطعة، أو ما إذا كانت المقاطعة نهائية.

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وحزب المؤتمر الشعبي بصنعاء، أحد أجنحة الحزب الذي تشتت بعد مقتل زعيمه علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين، إثر قراره إنهاء التحالف معهم نهاية 2017.

وعلى الرغم من مقتل زعيم الحزب على يد الحوثيين، إلا أن جناحه في صنعاء، قرر مواصلة التحالف مع الحوثيين، مع وجود جناح آخر مناهض للحوثيين ومؤيد للسلطات الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ومساء الخميس، أفرجت جماعة الحوثي، عن 5 من شباب الثورة، كانوا معتقلين منذ نحو 8 سنوات، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس صالح، عندما كان رئيسا للبلاد.

وتم الإفراج عن هؤلاء إضافة إلى 5 معتقلين آخرين، مقابل 14 أسيرا من الحوثيين أفرجت عنهم القوات الحكومية.

وألقى نظام صالح، القبض على الشبان الخمسة إضافة إلى 17 أفرج عنهم سابقاً بقرار رئاسي، واتهمهم بتفجير جامع النهدين، الذي استهدف صالح منتصف 2011، وأدى لإصابته بحروق ومقتل وإصابة عدد من حراسه وأركان نظامه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.