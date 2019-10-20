إندلاع حريق هائل بمصفاة عبادان

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت وسائل إعلام ايرانية أن حريقا هائلا شب في مصفاة عبادان، جنوب إقليم الأهواز، ما تسبب في تصاعد سحب الدخان، بحسب المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، نقلا عن دائرة العلاقات العامة لمصفاة عبادان، فإن الحريق نشب، صباح الأحد، في قناة أنابيب إخلاء مخلفات النفط الخام، دون معرفة الأسباب.

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وذكرت الوكالة أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون خمس دقائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

وأضافت أن وحدة سلامة مصفاة عبادان تحقق في سبب الحادث، الذي لم يؤد إلى توقف العمل والإنتاج”.

يذكر أن مصفاة عبادان أكبر مصافي نفط إيران، وتقوم يوميا بتكرير 400 ألف برميل من النفط الخام الثقيل وتحويله إلى منتجات ومشتقات بترولية. وهي من أكبر مصافي العالم بطاقة تكرير تصل إلى 7000 برميل من النفط يوميًا.